Dipinge il suo chihuahua di rosso: nella bufera il rapper Valee

Sembra impaurito e niente affatto a suo agio il chihuahua dipinto di rosso che si vede camminare, in un video su Instagram, sull'asfalto, a detta di chi punta il dito contro, infuocato, di Chicago. A "ridicolizzarlo" in questo modo sui social il suo padrone, il rapper Valee Taylor, in arte Valee, finito subito nell'occhio del ciclone dopo la pubblicazione del post. "Il cane non è un accessorio fashion", il commento più pacato ricevuto sui social. Tant'è che l'artista è dovuto subito passare alle difensive. "Si tratta di un colorante vegano non commestibile - ha precisato, - niente prodotti chimici e tossici e poi qui sono 60° Fahrenheit (15° Celsius, ndr)".