Cuneo, l'autopsia conferma: "E' stato il sorgo reso più tossico dalla siccità a uccidere le mucche al pascolo"

Anche gli animali soffrono il caldo e nelle fattorie lombarde sono entrate in funzione ventole e doccette per aiutare le mucche che stanno producendo fino al 10% circa di latte in meno rispetto ai periodi normali, proprio a causa delle alte temperature. Lo dice la Coldiretti: "Se per gli animali domestici come cani e gatti è importante garantire sempre l'acqua e fare in modo che stiano sempre al riparo dal sole e in luoghi ben areati, per le mucche il clima ideale è fra i 22 e i 24 gradi. Sono già scattate le contromisure anti afa nelle stalle dove gli abbeveratoi lavorano a pieno ritmo perché ogni singolo animale è arrivato a bere con le alte temperature di questi giorni fino a 140 litri di acqua al giorno contro i 70 dei periodi meno caldi. Nelle stalle sono entrati in funzione anche ventilatori e doccette refrigeranti e i pasti vengono dati un po' per volta per aiutare le mucche a nutrirsi al meglio senza appesantirsi".