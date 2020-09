Cucciolo di pantera nera a caccia di nome al parco "Le Cornelle" di Bergamo

Per una settimana sulla pagina Fb del parco sarà possibile partecipare al concorso per dare un nome alla piccola pantera nera

La cucciola, figlia della coppia di pantere nere Richard (9 anni) e Kala (7 anni) fin dai primi giorni di vita ha manifestato un carattere fiero e combattivo, molto simile a quello della madre Kala.

Il cucciolo di Pantera, ancora in attesa di nome, pesa 3,2 kg e gode di ottima salute. E' costantemente monitorata dai veterinari del Parco che in questo primo periodo di vita controllano il cucciolo quotidianamente.

Come in natura, la madre si occuperà del cucciolo per un periodo di massimo due anni, al fine di garantirne una corretta crescita psicofisica, per poi poter essere trasferita in un’altra struttura zoologica e creare la propria famiglia. Le pantere possono raggiungere e superare i 20 anni e nell’arco della loro vita possono avere dalle 8 alle 10 gravidanze. Con il suo manto scuro e lucido, la pantera nera o Panthera pardus è la regina della giungla, un felino che è la variante nera del leopardo africano. La pantera è un formidabile cacciatore che tende agguati nascosta tra i cespugli o sugli alberi.