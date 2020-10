Contadini per un giorno per gli orsetti d'Abruzzo: adunata per la manutenzione dei frutteti abbandonati

"Al lavoro per gli orsi del Parco". E' con questo spirito che l'associazione Montagna Grande, impegnata nella tutela ambientale della Valle del Giovenco, in Abruzzo, e dell'orso bruno marsicano, chiama volontari a raccolta per domenica 31 ottobre a Bisegna e San Sebastiano dei Marsi (L'Aquila), nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. I contadini per un giorno si occuperanno della potatura e della manutenzione dei frutteti abbandonati per permettere in particolare alla super mamma orsa, Amarena, di sfamare i suoi 4 cuccioli senza entrare nei paesi .

L'invito ai contadini per un giorno - "La nostra Amica Amarena - scrive l'organizzazione in un post pubblicato nella pagina Facebook "Amici della Montagna" - sta portando avanti il difficilissimo compito di allevare e svezzare i suoi 4 cuccioli. Noi siamo da sempre impegnati ad aumentare le risorse alimentari per gli orsi della Valle del Giovenco".

"Vieni a dare il tuo contributo diventando Contadino per un giorno", è l'invito al quale seguono tutte le indicazioni per partecipare all'iniziativa, anche nel rispetto della normativa anti-Covid.

Alla giornata di lavoro hanno già dato la loro adesione il comune di Bisegna, l’Ente Parco, la Pro loco di San Sebastiano dei Marsi e tante associazioni ambientaliste.

E' alta l'attenzione delle Amministrazioni abruzzesi e dei singoli cittadini intorno all'orsa Amarena, quest'anno mamma record, e ai suoi quattro piccoli, diventate nell'estate delle piccole star.

Per preservare il loro benessere, allora, tra le tante ordinanze e iniziative messe in campo, arriva anche questa. Cesoie e zappa in spalla, allora, per dare concretamente una mano all'orso bruno marsicano.