Coniglio abbandonato a Londra con il suo peluche diventa una star dei social

E' stato abbandonato al gelo all'angolo di una strada di Londra, chiuso in uno scatolone assieme a un orsacchiotto di peluche . Soccorso e portato al sicuro, ora sta bene e il web si è mobilitato per lui. Protagonista è un coniglietto grigio , che i volontari della RSPCA, la Società reale per la protezione degli animali di Inghilterra e Galles hanno chiamato Nigel . E sui social sono subito fioccate le richieste di adozione.

A dare l'allarme è stato un passante, che ha notato lo scatolone e, avvicinatosi, ha visto all'interno il coniglietto. L'uomo ha così chiamato i volontari dell'associazione, che hanno recuperato l'animale e, assieme a lui, il pupazzo da quale non voleva assolutamente separarsi, quasi fosse l'unico amico che gli era rimasto dopo essere stato abbandonato. E così entrambi gli animali, quello vero e quello di pezza, sono stati portati in un rifugio nel Kent, dove il coniglio è stato visitato (e trovato in buone condizioni) e il peluche rammendato.

E quando la RSPCA ha pubblicato sui social la storia di Nigel, la vicenda è stata subito condivisa da centinaia di utenti. E molte sono state anche le richieste di adozione: se entro qualche settimana i padroni di Nigel non si faranno vivi (ma in questo caso dovranno spiegare i motivi dell'abbandono), il coniglietto potrà essere dato in adozione.