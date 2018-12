Capodanno, come evitare lo stress da botti per cani e gatti

Ogni anno sono almeno 25mila gli animali che rimangono vittime dirette o indirette dei petardi esplosi nella notte di Capodanno. I "botti" rappresentano infatti per gli amici a quattro zampe (ma non solo), un motivo di forte stress, tanto da poter essere anche causa di infarti. Ecco come proteggere al meglio cani e gatti a San Silvestro.