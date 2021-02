Cani blu in Russia, ma non è una bella notizia: si sospetta contaminazione

A vederli sono bellissimi: azzurro turchino mentre vanno a spasso nella neve, come in una fiaba. Peccato però che di magico in queste immagini che arrivano da Dzerzhinsk, cittadina della regione di Nizhny Novgorod ci sia ben poco: gli avvistamenti dei cani blu in Russia in realtà potrebbero significare una sospetta contaminazione da rifiuti tossici degli animali che si sono imbattuti in una fabbrica chimica abbandonata da anni.