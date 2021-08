Cane veglia per quattro giorni la padrona caduta in un dirupo: Amon vince il Premio Fedeltà

Si chiama Amon ed è un cane eroe. E' lui il vincitore della 60esima edizione di "Primus inter pares", Premio Internazionale Fedeltà del cane a San Rocco di Camogli, in provincia di Genova. Un titolo che l'animale, un chihuahua di quattro anni e mezzo, ha ottenuto dopo che per quattro giorni e tre notti ha vegliato la padrona Sandra D'Annibale, rimasta bloccata su un albero dopo essere scivolata in un dirupo. Grazie ai suoi guaiti, la donna è stata ritrovata miracolosamente ancora viva.