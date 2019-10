"Grazie a tutti, ma Zeus è stato trovato con un centinaio di pallini nel corpo per colpa di un cacciatore": è con queste parole che Desy Favretto di Fonte (Treviso) spegne ogni speranza di ritrovamento del suo pitbull, scappato da casa il 3 ottobre. Tutto il dolore in poche parole che sono state aggiunte una settimana dopo sotto il post di ricerca, pubblicato sul suo profilo Facebook il giorno della scomparsa. Ma non è finita: tra i commenti c'è quello del consigliere regionale ambientalista Andrea Zanoni, che dà indicazioni su come risalire all'impallinatore.