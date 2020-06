Cagliari, ritrovata cagnetta scomparsa di casa sette anni fa

Una storia a lieto fine per una cagnolina scomparsa da Mogoro nell'Oristanese sette anni fa. Milly, questo il nome della bestiola, si era allontana da casa e non aveva più fatto ritorno. E' stata ritrovata a circa 70 chilometri dalla sua cuccia, più precisamente a Cagliari. La polizia municipale del capoluogo l'ha vista mentre bighellonava in centro e l'hanno "fermata". Fortunatamente aveva il microchip ed è stato facile risalire ai proprietari.

Gli agenti della municipale di Cagliari durante il normale pattugliamento hanno notato la cagnolina mentre girovagava in corso Vittorio Emanuele. Hanno quindi chiamato i colleghi della Vigilanza Ambientale per catturarla. Grazie al microchip sottocutaneo si è potuti risalire alla famiglia di Milly i quali sono saliti subito in macchina per poterla riabbracciare. Ed è stato emozionante, a detta di chi c'era, vedere come Milly abbia subito riconosciuto la sua famiglia compreso il suo compagno di giochi per eccellenza, il figlio dei padroni che nel frattempo è cresciuto e ora ha dieci anni. Leccatine e scodinzolamenti come se non fosse passato nemmeno un giorno dal momento della fuitina.