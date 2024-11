Belluno, cane folgorato da un lampione: Ciruzzo muore tra le braccia del padrone

"Sabato lo presi nuovamente in braccio, senza vita in un sacco di plastica. Quanto fa dolore e male al cuore perdere in questa maniera per negligenza, durante una passeggiata chi ti è stato fedele al fianco per 4 anni", aggiunge. E conclude: "Il corsaro dei Caraibi, non c’è più, passeggiando in paese ha preso una scossa elettrica presso un lampione. Non lo posso credere. Corri Ciruzzo, la corsa era la tua gioia".