Così piccolo e impaurito al centro della carreggiata l'ha rischiata davvero grossa. Un gattino dal pelo rosso deve la sua vita a un motociclista che si è fermato sul ciglio della strada per metterlo in salvo. L'impresa, che arriva dal Belgio, è stata registrata dalla telecamera che l'uomo aveva attivato per una sua sicurezza in caso di incidente e il filmato è stato poi pubblicato sul suo canale Youtube e sulla sua pagina Facebook. L'eroe a due ruote si chiama Quentin Leroy. A suo supporto, sulla strada da Cuesmes a Mons, è intervenuto anche un automobilista, che prima ha preso in carico il felino, ma poi ha dovuto portarlo in un rifugio per trovargli un'altra casa, perché i suoi tre cani e l'altro gatto di proprietà non hanno accettato il nuovo arrivato.