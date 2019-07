Australia, una visita inaspettata: koala entra all’università di Toowoomba

Ospiti, studenti e inservienti di un campus universitario a Toowoomba, in Australia, sono stati testimoni di un'insolita visita quando un koala è stato avvistato all'interno dell'istituto, destando sorpresa e tenerezza. Non sono mancate foto e video all'animale, che ha potuto girare indisturbato facendosi immortalare in più occasioni e riuscendo persino a schiacciare un sonnellino prima di essere scortato al sicuro ed essere preso in custodia dalla Wildlife Rescue Rehabilitation and Education Association.