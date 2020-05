Australia, sempre più reale il rischio estinzione dei koala entro il 2050

Gli ambientalisti australiani tornano a rivolgere appelli per salvare la popolazione di koala, dopo la morte di migliaia di esemplari nell'ondata di incendi, che, al culmine di una siccità senza precedenti, ha devastato i loro habitat negli ultimi mesi. Partecipando a un'inchiesta del parlamento del New South Wales sulla popolazione e sugli habitat dei koala, il rappresentante del Wwf australiano Stuart Blanch ha sostenuto che dallo status di "vulnerabile" l'animale simbolo dell'Australia "è diretto verso l'estinzione" e dovrebbe essere aggiunto alla lista nazionale delle specie in pericolo. Una situazione che va ad accelerare il processo di estinzione, termine individuato nel 2050.