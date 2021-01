Australia, koala a rischio estinzione dopo gli incendi

Una stagione terribile per i koala quella degli incendi che hanno devastato l'Australia dalla metà del 2019 fino a febbraio 2020. Un comitato governativo incaricato delle ricerche ha stabilito che sono morti oltre 60mila piccoli marsupiali e ne rimangono tra i 15 e 20 mila, molto meno di quanto si pensava con le prime stime. L’allarme estinzione, lanciato anche dal Wwf è chiaro: spariranno entro il 2050 se non si correrà urgentemente ai ripari con misure drastiche, Da molto tempo i koala vivevano in una situazione difficile malnutriti e disidratati per la siccità e le sempre più frequenti ondate di calore, con gli incendi poi la situazione è precipitata. Ora allo è studio un piano di intervento governativo per salvarli.