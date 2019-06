Ancona, salvato cane recluso per anni tra spazzatura e feci: ora cerca una famiglia

Spazzatura, feci, bidoni di solventi e finestre oscurate: è stata questa la vita di Camilla per anni. Rinchiusa in un garage e abbandonata a se stessa, il breton di circa 16 anni è riuscito a sopravvivere malgrado il degrado completo a cui era stato confinato. Dopo esser stata un cane da caccia, Camilla è stata relegata ad una vita di stenti: aria fetida, cibo e acqua sporchi e cumuli di immondizia è tutto ciò che ha potuto conoscere.



La sua cuccia era stata creata in un angolo con una vecchia rete di un materasso e una cassetta per gli escrementi. Le guardie zoofile dell’Oipa di Ancona sono però riuscite a salvarla: dopo aver sequestrato l’animale al padrone, l’hanno portata in un canile. Camilla che è stata curata ed esaminata ora può giocare all’aria aperta nell’attesa che qualcuno la adotti.