Anche a San Pietroburgo è sparito l'inverno: le marmotte dello zoo si svegliano in anticipo dal letargo

Sveglia anticipata anche per le marmotte del Leningradsky Zoopark di San Pietroburgo. Le temperature di questo caldo inverno, infatti, le hanno risvegliate dal letargo e fatte uscire dalle loro tane come se fosse già arrivata la primavera. Altra conseguenza del cambiamento climatico in atto, che non risparmia nessuno, flora e fauna, a nessuna latitudine. Il filmato del risveglio del roditore è stato annunciato su Instagram dall'ente con un video. "Mai successo prima", il commento degli addetti.