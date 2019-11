Addio a Greta, cane da soccorso che scavò tra le macerie di Amatrice

"Ciao Greta , sei stata un eccellente cane del nucleo cinofilo da soccorso 'ARGO', con te ha avuto inizio un nuovo cammino formativo, una svolta nella storia del nostro nucleo". Inizia così il messaggio di addio a Greta, cane da soccorso che con il nucleo cinofilo Argo di Fiorano al Serio, in provincia di Bergamo, si è distinto per numerosi interventi di salvataggio, tra cui quello tra le macerie del terremoto di Amatrice .

"Greta era un bracco di Weimar di nove anni – ha spiegato a BergamoNews Giovanni Martinelli, coordinatore nazionale delle unità cinofile da soccorso degli Alpini -. Per il nostro gruppo è stato il cane della svolta. Con lei abbiamo iniziato a motivare maggiormente i nostri cani, in modo da lavorare al meglio e dare aiuto alle persone in difficoltà”.

La sua conduttrice, Katia Pezzoli, si occuperà ora della sorella di Greta, una cagnolina di soli 5 anni che sarà addestrata per aiutare le persone in difficoltà.