Verdure, cereali, proteine... e qualche sfizio: l'Unesco celebra la dieta mediterranea

"La frutta non deve mai mancare; per poter camminare e darci vitalità". È uno dei principi fondamentali della dieta mediterranea, che il 16 novembre celebra l’anniversario del suo riconoscimento come patrimonio culturale immateriale dell’Unesco, conferito nel 2010. Accanto agli ortaggi, alla base della piramide alimentare ci sono i cereali - pane, pasta, riso - da consumare ad ogni pasto principale. Poi ci sono le proteine, quelle nobili, da consumare, alternandole tra loro, più volte durante la settimana. La dieta mediterranea mette in primo piano gli alimenti sani e genuini del nostro Paese, che devono essere accompagnati da buone abitudini e, soprattutto conditi solo con il nostro oro verde. Non una dieta ipocalorica, ma ben bilanciata a cui aggiungere, ogni tanto... qualche sfizio.