Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Video
Il ricordo

Valentino, le parole di Matteo Marzotto

L'imprenditore è stato, tra il 2003 e il 2008, presidente della Valentino s.p.a.

20 Gen 2026 - 11:55
01:23 

Ti potrebbe interessare

valentino
video evidenza

Sullo stesso tema