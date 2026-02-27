Una moda... da campioni, gli azzurri delle Olimpiadi ospiti alla Milano Fashion Week

L'emozione è ancora immensa. I ricordi sono sorrisi stampati in faccia. Gli Azzurri, eroi dell'Olimpiade, diventano anche campioni alla Fashion Week milanese. Da Stefania Constantini ad Arianna Fontana e Dorothea Wierer, passando anche per Amos Mosaner e Michela Moioli. Ma la Fashion Week segna anche il grande ritorno di sir David Beckham.

