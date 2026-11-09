Il salume più dolce d'Italia

Un prosciutto… di torrone: la pazza idea a Cremona

Creato durante la 29esima edizione della Festa del torrone. Il dolce di 2 tonnellate replicava perfettamente il prosciutto

09 Nov 2026 - 15:37
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