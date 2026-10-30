Un Halloween da brividi all'interno dei parchi divertimento

Un Halloween da brividi all'interno dei parchi di divertimento: a Mirabilandia, Movieland e Magicland le famiglie potranno assaporare la versione più misteriosa della festa di origine celtica. A Mirabilandia torna Suburbia, la più grande città spettrale italiana e anche un percorso dedicato alla saga "Paranormal Activity", chi ha paura dei fantasmi è avvisato. A Movieland un tour tra i set cinematografici ricreati per l'occasione. Per i più piccoli c'è Halloween farm, ispirata alla campagna d'autunno con balle di fieno, decorazioni a tema e le immancabili zucche.