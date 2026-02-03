Trump: "Mai stato sull'isola di Epstein. Non ci ho nulla a che fare"
Il presidente Usa risponde alla battuta fatta del comico Trevor Noah durante la notte dei Grammy su un presunto coinvolgimento nel caso Epstein
"Questo tizio ha detto che ho passato del tempo sull'isola di Jeffrey Epstein. Ma non è vero. Questo tizio è terribile e tra l’altro penso abbia fatto un pessimo lavoro ai Grammy". Donald Trump commenta così la battuta fatta dal presentatore Trevor Noah durante la notte dei Grammy.
Il tycoon, oltre a ribadire la totale estraneità dai fatti relativi all'ex finanziere pedofilo, ha sottolineato come, nelle milioni di pagine pubblicate dal Dipartimento di Giustizia, non ci sia nulla contro di lui. Anzi, da quei documenti sarebbe emerso che: "Jeffrey Epstein e questo squallido scrittore di nome Michael Wolff stavano cospirando contro di me per farmi perdere le elezioni".