attrito con la francia

Trump: "Macron non vuole far parte del comitato di pace? Beh, nessuno lo vuole"

Il presidente francese controbatte smorzando i toni"con l'invito al"G7 straordinario

20 Gen 2026 - 11:51
00:41 

