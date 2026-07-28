Trend, le labbra super glossy beauty obsession dell'estate

Cosa chiedere alle labbra d'estate? Una brillantezza irresistibile e senza precedenti, intensa e vibrante, a lunga tenuta. Formule skincare e nuance inedite, audaci, metalliche e madreperlate nella collezione di lucidalabbra e rossetti firmata Chanel "must have" di questa stagione, Rouge Coco Hydra Gloss. Si va dal corallo al rosa fucsia, dal viola grigio al lilla, dall'arancione ai rossi, dal beige al caramello, al prugna. Una luminosità satinata o "frost", che si distingue per la freschezza energizzante e le sfumature effetto sunkissed. Composta all'85% da ingredienti idratanti e leviganti, la formula è arricchita con ceramidi di camelia, che rinforza e protegge la barriera cutanea.