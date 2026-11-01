In Sicilia tantissimi i gusti diversi

Nel luogo dove circa 900 anni fa nacquero gli spaghetti: viaggio a Trabia

La pasta fa miracoli. E, non a caso, un uomo si è trasferito da Los Angeles in Italia proprio per questo piatto: "Sono qui da cinque anni, mi piace molto"

di Luca Amodio
01 Nov 2026 - 20:22
01:33 
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Al nero di seppia, all'aglio, olio e peperoncino e con infinite salse. Gli spaghetti sono una delle tipologie di pasta che rappresentano una vera e propria istituzione in Italia. A Trabia, Sicilia, il luogo dove gli spaghetti nacquero quasi 900 anni fa c'è ancora chi li prepara alla vecchia maniera.

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