Nel luogo dove circa 900 anni fa nacquero gli spaghetti: viaggio a Trabia
La pasta fa miracoli. E, non a caso, un uomo si è trasferito da Los Angeles in Italia proprio per questo piatto: "Sono qui da cinque anni, mi piace molto"di Luca Amodio
Al nero di seppia, all'aglio, olio e peperoncino e con infinite salse. Gli spaghetti sono una delle tipologie di pasta che rappresentano una vera e propria istituzione in Italia. A Trabia, Sicilia, il luogo dove gli spaghetti nacquero quasi 900 anni fa c'è ancora chi li prepara alla vecchia maniera.