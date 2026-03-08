Su Teheran piove petrolio, rovesci neri oscurano il cielo della capitale | I video

Teheran si è svegliata sotto una spessa coltre di nubi nere come la pece. Dopo gli intensi raid israeliani della serata di sabato, che hanno preso di mira diversi complessi petroliferi e raffinerie nel nord dell'Iran, i cieli della capitale sono coperti da fitto fumo. Secondo Frederik Pleitgen, inviato per l'americana Cnn, di prima mattina la città è stata colpita da una leggera pioggia di colore nero.