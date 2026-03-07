Iran, le forze di difesa israeliane attaccano una raffineria a Teheran
È la prima volta dall'inizio di questa guerra che Israele colpisce le infrastrutture nazionali della Repubblica islamica
Come affermano funzionari israeliani, l'aeronautica militare israeliana sta colpendo le infrastrutture petrolifere iraniane a Teheran. In particolare sarebbero stati colpiti depositi di una raffineria petrolifera. Le Idf hanno dichiarato poco fa di aver lanciato una nuova ondata di attacchi contro le infrastrutture del regime iraniano nella capitale.