Senatore Fazzolari a 10 minuti: "G7 positivo, Italia protagonista su migranti e droga"

"Il G7 è andato molto bene". Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari commenta l'esito del vertice a 10 minuti, condotto da Nicola Porro. Secondo Fazzolari, nelle conclusioni finali sono state inserite due dichiarazioni fortemente sostenute dall'Italia: il contrasto all'immigrazione illegale a livello globale e il rafforzamento della lotta contro i trafficanti di droga. Il sottosegretario ha inoltre evidenziato i buoni rapporti tra i leader presenti al summit, compreso il confronto tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Donald Trump, definendo complessivamente positivo il bilancio del vertice.