Russia, petroliera in fiamme al largo di Sochi: "Possibile attacco con un drone"

Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato in mare, al largo di Sochi, nel sud della Russia. Le immagini diffuse sui social mostrano una grande colonna di fiamme e fumo visibile a distanza. Secondo quanto riferito dal canale Telegram Astra, le prime informazioni disponibili indicano che a prendere fuoco sarebbe stata una nave adibita al trasporto di petrolio o derivati del petrolio.
"Possibile attacco con un drone"
Nova Ukraine, citando le immagini e le informazioni circolate sull'accaduto, non esclude che l'incendio possa essere collegato a un possibile attacco condotto con un drone. Le autorità russe non hanno ancora comunicato ufficialmente le cause dell'incendio.