Russia, petroliera in fiamme al largo di Sochi: "Possibile attacco con un drone"

Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato in mare, al largo di Sochi, nel sud della Russia. Le immagini diffuse sui social mostrano una grande colonna di fiamme e fumo visibile a distanza. Secondo quanto riferito dal canale Telegram Astra, le prime informazioni disponibili indicano che a prendere fuoco sarebbe stata una nave adibita al trasporto di petrolio o derivati del petrolio.