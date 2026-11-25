Ucraina, Roberto Vannacci intona "Jingle bells" contro von der Leyen: "Altri 45 miliardi a Kiev? Regalo di Natale"
L'eurodeputato e leader di Futuro Nazionale accusa la Commissione per i 45 miliardi a Zelensky: "Il conto salato lo pagano gli europei"
"Jingle bells, jingle bells, jingle all the way". Questo l'esordio dell'intervento di Roberto Vannacci, eurodeputato e leader di Futuro Nazionale, al Parlamento europeo di Strasburgo in occasione del dibattito sulla guerra in Ucraina "È Natale e sotto l'albero frau von der Leyen, che oggi miracolosamente è qua con noi, infiocchetta il regalo da 45 miliardi di euro per l'Ucraina. Non bastavano i 90 miliardi che le abbiamo regalato pochi mesi fa, lei emette bond e poi il conto salato lo pagano gli italiani e gli europei, beffati e contenti. E cosa fa Kiev? Con questi soldi prima ci porta la guerra sotto casa nel Mediterraneo e poi iscrive i nomi di politici come me e di altri colleghi qua nell'Aula sulle sue liste di proscrizione stile Gestapo".
"Strano che una Commissione europea che è così solerte nel censurare quella che viene chiamata la propaganda russa, taccia invece miserabilmente di fronte a queste pratiche da polizia segreta", ha continuato. "E intanto Trump, Xi Jinping e Putin si spartiscono il mondo. Frau von der Leyen guarda dalla finestra. D'altra parte lei è troppo impegnata a infiocchettare regali. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way".