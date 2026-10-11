Quando Giovanni Paolo II annunciò durante l'Angelus il suo ricovero

Durante l'Angelus, Leone XIV ha annunciato di avere un nodulo al polmone. Non è tuttavia il primo Papa a dare pubblicamente notizie sul suo stato di salute. Lo fece anche Giovanni Paolo II, il 12 luglio 1992, quando annunciò il ricovero al Gemelli per alcuni accertamenti diagnostici: ne seguì un intervento di asportazione di un tumore intestinale benigno. "Vorrei ora farvi una confidenza", esordì Karol Wojtyla, anche in quel caso durante un Angelus. Le immagini dell'annuncio provengono dall'archivio di Vatican News.