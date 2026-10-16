Protesta autotrasportatori, Sergio Lo Monte a Tgcom24: "La situazione è insostenibile da mesi"

Per il settore dei trasporti sono giorni di fermo, con la protesta contro il caro carburante esplosa al Sud che minaccia di bloccare tutto il Paese, e a Tgcom24 il Segretario Generale di Confartigianato Trasporti Sergio Lo Monte fa la fotografia del momento: "Abbiamo lanciato l'allarme al governo per una situazione che è insostenibile da mesi. Abbiamo rincari del costo del gasolio, ma in generale è una situazione dove l'aumento generale dei costi di gestione non consente più di operare, a meno di farlo in perdita".