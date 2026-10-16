Protesta autotrasportatori, Sergio Lo Monte a Tgcom24: "La situazione è insostenibile da mesi"
E dal punto di vista degli aiuti economici il Segretario Generale di Confartigianato Trasporti precisa: "Dal governo sono arrivati 434 milioni di euro, però ancora non si son riversati nelle casse degli autotrasportatori"
Per il settore dei trasporti sono giorni di fermo, con la protesta contro il caro carburante esplosa al Sud che minaccia di bloccare tutto il Paese, e a Tgcom24 il Segretario Generale di Confartigianato Trasporti Sergio Lo Monte fa la fotografia del momento: "Abbiamo lanciato l'allarme al governo per una situazione che è insostenibile da mesi. Abbiamo rincari del costo del gasolio, ma in generale è una situazione dove l'aumento generale dei costi di gestione non consente più di operare, a meno di farlo in perdita".
Per quanto riguarda gli aiuti economici messi in campo dal governo fino a questo momento Lo Monte precisa: "In realtà c'è un problema di fondo che origina dal fatto che nonostante il governo abbia stanziato ingenti risorse, dall'ultimo incontro sono arrivati 434 milioni di euro, però non si son riversati nelle casse degli autotrasportatori. Inoltre, c'è anche il problema di risorse per il futuro perché quelle attualmente stanziate, oltre a non essere arrivate, non sono sufficienti a coprire anche il futuro. Oggi il problema è la liquidità per rifornirsi, fare gasolio e far continuare a viaggiare i nostri mezzi pesanti dove viaggia l'80% delle merci del Paese".