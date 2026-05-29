Orecchie e occhi tappati durante l'inno della Russia: la protesta delle baby atlete ucraine

Clamorosa protesta durante i Campionati europei di ginnastica ritmica junior a Varna, in Bulgaria. Dopo la vittoria nel nastro dell'atleta russa Iana Zaikina, tornata con i suoi connazionali e i bielorussi a gareggiare dopo anni nelle competizioni sportive internazionali, l'ucraina Varvara Chubarova - sul podio in seconda posizione - si è tappata gli occhi e le orecchie. Poco dopo, un'altra ucraina, terza dietro a un'altra atleta bielorussa, ha fatto lo stesso gesto indossando delle cuffie sulle orecchie e mettendosi le dita davanti agli occhi.