Harry gioca a pickleball a Birmingham in vista degli Invictus Games

Harry e la moglie Meghan sono tornati a sorpresa nel Regno Unito dagli Stati Uniti alla fine di agosto. La prima uscita pubblica del duca di Sussex dal suo rientro, si è svolta il giorno precedente, giovedì 17 settembre, quando Harry ha partecipato a Londra a una serata dedicata agli Invictus Games. L'evento è avvenuto, mentre suo zio, Charles Spencer - fratello di sua madre, la principessa Diana - ha lanciato una serie di attacchi contro Carlo III in merito alla morte di Lady D.