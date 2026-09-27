Harry si lancia col paracadute per mantenere la promessa fatta a un veterano di guerra

In Ontario, il principe Harry è andato sì per un evento di raccolta fondi, ma anche per mantenere una promessa: lanciarsi col paracadute insieme a Ed Marshall, veterano della Seconda guerra mondiale di 102 anni, che aveva incontrato in un centro per veterani a Toronto. In quell'occasione l'ex paracadutista aveva detto a Harry che, in occasione del suo centesimo compleanno nel 2024, si sarebbe lanciato da un aereo per raccogliere fondi a favore di un ospedale pediatrico di Toronto. Harry aveva promesso a Marshall che sarebbe tornato in Canada per accompagnarlo in un altro lancio. Questa volta, Marshall non ha potuto effettuare il lancio per motivi di salute, ma suo nipote, Bailey Fullan, si è lanciato dall'aereo insieme a Harry, mentre Marshall è rimasto seduto nella parte posteriore dell'aereo.