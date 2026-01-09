Presto aperta al pubblico la casa d'infanzia di David Bowie

La casa d'infanzia di David Bowie potrebbe presto aprire al pubblico. L'ente benefico Heritage of London Trust ha infatti annunciato di voler restaurare il cottage che si trova a Bromley (sobborgo di Londra sud) dove il celebre cantante visse tra il 1955 e il 1967. La volontà è quella di riportare l'abitazione al suo stile originario e poi di aprirla ai fan il prossimo anno. Tra le varie stanze quella sicuramente più affascinante è la piccola stanza di Bowie - poco più di due metri per tre -, luogo in cui la star si trasformò da studente di periferia a musicista in cerca di successo, capace di spaziare tra generi musicali diversi. Uno spazio unico a cui il cantante era particolarmente legato: "Ho trascorso così tanto tempo nella mia camera da letto - le sue parole diversi anni fa - che era davvero il mio mondo intero. Avevo libri lassù, la mia musica lassù, il mio giradischi".

La notizia della prossima apertura della dimora d'infanzia di Bowie arriva in un momento di importanti ricorrenze a lui legate: ieri avrebbe compiuto 79 anni mentre domani, 10 gennaio, ricorre il decimo anniversario dalla scomparsa.