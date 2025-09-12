Logo Tgcom24
per esplorare suo processo creativo

David Bowie in mostra a Londra

Il nuovo archivio dedicato alla leggendaria icona musicale, tra costumi, strumenti, manoscritti, foto e progetti inediti

di Rossella Russo
12 Set 2025 - 12:47
01:29 

A Londra il 13 settembre sarà aperto l'archivio permanente su David Bowie. Sono 90mila gli oggetti provenienti dal patrimonio del Duca Bianco che gli appassionati potranno visionare dopo l'acquisizione da parte del Victoria and Albert Museum: dagli abiti di scena agli strumenti musicali, passando per lettere, testi, foto, liste di cose da fare e post-it pieni di idee. Il centro racconta decenni di creatività di Bowie (al secolo David Jones), nato a Londra nel 1947 e scomparso a New York nel 2016. Ci sono anche progetti mai realizzati, come gli appunti sul film "Young americans" (come l'omonimo album del 1975).  

