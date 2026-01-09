Portland, agenti Ice aprono ancora il fuoco: due feriti

Continuano negli Stati Uniti le sparatorie che coinvolgono gli agenti dell'Ice, l'Agenzia americana che si occupa dell'immigrazione. A Portland, in Oregon, due persone sarebbero rimaste ferite dopo essere state raggiunte dai proiettili degli agenti. Stando alle prime informazioni, un uomo e una donna si troverebbero ora in ospedale e le loro condizioni non sono attualmente note. A spiegare la dinamica dei fatti è stato il dipartimento di Sicurezza interna. Secondo la loro versione, gli spari sarebbero stati esplosi dopo che un "venezuelano irregolare appartenente alla banda criminale Tren de Aragua" - questa la definizione delle forze dell'ordine - avrebbe tentato di investire in auto alcuni agenti Ice a un posto di blocco.