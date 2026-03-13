Petrolio e gas a bordo

Petroliera russa alla deriva, vertice a Palazzo Chigi

La nave è stata colpita da droni dieci giorni fa, le correnti la spingono verso l'Italia

di Andrea Noci
13 Mar 2026 - 18:35
01:33 
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