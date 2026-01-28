Silvana Armani debutta a Parigi per Armani Privé

Dallo smoking dell’ultima collezione del maestro agli abiti eterei e preziosi, la collezione Armani Privé firmata da Silvana Armani celebra il passato e apre al futuro. Entrata in azienda 45 anni fa come centralinista, Silvana ha fatto la gavetta e ora guida le linee femminili, chiudendo la sfilata con l’ultimo abito da sposa disegnato da Giorgio, simbolo della continuità e della sua nuova leadership.