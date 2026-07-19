Orso a spasso tra le giostre di Villa Scontrone, nell'Aquilano

Un orso è stato avvistato tra le giostre installate per la festa della Madonna del Carmelo nel centro di Villa Scontrone, nell'Aquilano. La presenza del plantigrado è stata segnalata durante i festeggiamenti, spingendo l'amministrazione comunale a richiamare cittadini al rispetto delle norme di comportamento previste in caso di incontro con l'animale. Il sindaco di Villa Scontrone, Francesco Melone, ha invitato a mantenere una distanza di almeno 100 metri dall'orso, evitando di avvicinarsi per scattare fotografie o tentare qualsiasi forma di interazione.