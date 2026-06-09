Tokyo, orso semina il panico in città per tre giorni: catturato dopo una maxi caccia con droni

Si è conclusa dopo tre giorni la caccia all'orso che aveva messo in allarme la città giapponese di Utsunomiya, a nord di Tokyo. L'animale, avvistato per la prima volta sabato nei pressi di un parco pubblico, aveva provocato paura tra i residenti e costretto le autorità ad adottare misure straordinarie. Nei giorni successivi sono arrivate decine di segnalazioni. L'orso sarebbe stato visto nei pressi di una biblioteca, di alcune scuole, di un centro sociale e perfino all'interno dell'area universitaria, alimentando il timore che potesse avvicinarsi a zone molto frequentate. Per motivi di sicurezza le autorità locali avevano disposto la chiusura degli istituti scolastici interessati dal passaggio dell'animale, invitando i cittadini a limitare gli spostamenti e a segnalare eventuali nuovi avvistamenti.
La cattura
L'orso è stato individuato all'interno di una proprietà privata grazie all'utilizzo di un drone, dopo essere stato visto nel campus universitario. Un veterinario è quindi intervenuto colpendolo con un dardo tranquillante, riuscendo a immobilizzarlo senza abbatterlo. Secondo i funzionari della città, gli elementi raccolti fanno ritenere che si trattasse di un unico animale che da giorni vagava per l'area urbana. Le verifiche, tuttavia, proseguono per escludere la presenza di altri orsi nella zona.