L'annuncio di OpenAI: "Risolto uno dei sette problemi del millennio"

La disputa tra uomo e macchina si accende dinanzi a uno dei dilemmi matematici più difficili della storia. OpenAI, società madre di ChatGPT, ha annunciato di aver risolto le equazioni di Navier-Stokes, che descrivono il movimento dei fluidi viscosi tra cui l'acqua e l'aria, e quindi fondamentali per progettare aerei, fare previsioni meteorologiche e analizzare la dispersione di inquinanti. Le equazioni, erano state finora impossibili da comprendere fino in fondo, ragione per cui rientravano tra i sette problemi del millennio stilati dal Clay Mathematics Institute del Massachusetts, che prevede un premio di un milione di dollari per chi riesce a risolverli.