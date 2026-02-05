Minneapolis, Trump ordina il ritiro parziale degli agenti dell'Ice

"Dopo quello che è successo a Minneapolis abbiamo capito che forse serve approccio più morbido sull'immigrazione": parole inedite del presidente Donald Trump in una recente intervista a Nbc. Il riferimento è alle critiche seguite alle morti di Renee Good e Alex Pretti, cittadini americani uccisi da agenti federali durante l’operazione Metro Surge a Minneapolis, che hanno scatenato proteste e tensioni politiche.