Minneapolis, Trump ordina il ritiro parziale degli agenti dell'Ice

Il presidente annuncia la smobilitazione parziale dell'agenzia per il controllo dell'immigrazione dopo le morti di Renee Good e Alex Pretti

di Francesca Canto
05 Feb 2026 - 15:08
"Dopo quello che è successo a Minneapolis abbiamo capito che forse serve approccio più morbido sull'immigrazione": parole inedite del presidente Donald Trump in una recente intervista a Nbc. Il riferimento è alle critiche seguite alle morti di Renee Good e Alex Pretti, cittadini americani uccisi da agenti federali durante l’operazione Metro Surge a Minneapolis, che hanno scatenato proteste e tensioni politiche. 

