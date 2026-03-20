Mediaset, arriva Giorgio Panariello: "Anche progetti di fiction"
La collaborazione dovrebbe comprendere anche un evento in tre seratedi Eleonora Rossi Castelli
"Abbiamo chiuso un accordo di cui siamo contenti per nuovi prodotti con Giorgio Panariello, che in autunno, prima di Natale, farà un evento su Canale 5 probabilmente in tre serate, e poi stiamo lavorando insieme a lui anche a un progetto di fiction... e ci saranno anche altri progetti di intrattenimento..."
L'annuncio l'ha dato Pier Silvio Berlusconi durante l'ultimo incontro con la stampa: uno degli artisti della comicità più amati del nostro Paese, eclettico, irriverente, maestro dell'ironia, Giorgio Panariello torna sulle reti Mediaset.