Pier Silvio Berlusconi e Checco Zalone festeggiano il successo di "Buen Camino"

Pier Silvio Berlusconi e Checco Zalone si sono incontrati nella sede Mediaset a Cologno Monzese per celebrare il successo di Buen Camino, il film più visto di sempre in Italia, e per parlare di progetti futuri. Giampaolo Letta, vicepresidente e amministratore delegato di Medusa, a sorpresa ha fatto trovare ai due una statua di scena utilizzata nel film e ispirata al protagonista.