E aggiunge: "Quello che noi malati di tumore chiediamo è che ci sia un occhio di riguardo, perché questo è un farmaco particolarmente innovativo e nelle nuove fasi di sperimentazione si stanno verificando degli effetti che erano in attesi, addirittura con un utilizzo in prima linea (quindi senza alcun tipo di chemioterapia effettuata sui pazienti) sembra dare dei risultati davvero incredibili. Anche da parte del ministero della Salute ci vorrebbe un intervento, forse in questo caso finanziario, per accelerare un pochino i tempi".



"Per quanto riguarda il mio caso singolo", continua il racconto, "l'effetto è stato particolarmente sorprendente. Io ero arrivato a un quarto stadio, avevo davvero poche settimane di vita davanti: il farmaco, oltre ad avermi salvato la vita, sta progressivamente riportandomi verso una condizione di vita assolutamente normale". "Ci sono ovviamente come in tutto il mondo dei farmaci degli effetti collaterali ed è un tipo di situazione che i medici e gli oncologi tengono particolarmente sotto controllo perché possono esserci casi di intolleranza, o comunque situazioni che portano poi ad avere qualche difficoltà a sopportare. Nel mio caso, grazie a questo farmaco è in corso addirittura una regressione del tumore, quindi una restrizione dello spazio che prima occupava: di conseguenza ho una serie di benefici molto importanti, oltre ad avere anche degli effetti che potrei chiamare curativi. Infiammazioni di linfonodi, circolazione delle cellule tumorali all'interno del corpo e quindi la remissione di possibilità di ulteriori metastasi sono effetti importanti soprattutto perché, ricordiamolo, questo farmaco per la prima volta apre la porta a una cura verso il mondo dei tumori al pancreas: il 90% è composto da questo tipo di proteina che era finora inattaccabile".