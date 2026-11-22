Il prezzo è molto alto e, soprattutto, "l'iter che deve seguire un farmaco per essere approvato in Europa e in Italia è piuttosto lungo", ma questo accade "in una condizione in cui noi malati di tumori al pancreas, invece, di tempo non ne abbiamo". Max Parisi, speaker radiofonico, racconta la sua storia a Tgcom24. Gli avevano dato due mesi di vita, ma adesso la sua malattia sembra in regressione grazie a un nuovo farmaco sperimentato e commercializzato negli Stati Uniti e dal 23 novembre tornerà in onda su Radio Monte Carlo.
Per far sì che tutti abbiano accesso a cure così costose, è in corso una battaglia che, continua Parisi, "dobbiamo condurre in tanti, anche se purtroppo bisogna seguire anche determinate regole. Il prezzo iniziale e la decisione dell'amministrazione Trump di inaugurare questa politica del Most Favored Nation - quindi avere un prezzo che negli Stati Uniti deve essere il più basso tra quelli applicati negli altri Paesi del mondo -, rende questo ultimo passaggio piuttosto complicato. Aifa, l'agenzia italiana per il farmaco, che è molto brava in queste trattative, ha in mano la situazione e in questo momento sta avendo una serie di interlocuzioni con la casa produttrice della daraxonrasib, ma dovrà arrivare a un punto di compromesso su un prezzo che poi il Servizio Sanitario Nazionale dovrà comunque pagare".
E aggiunge: "Quello che noi malati di tumore chiediamo è che ci sia un occhio di riguardo, perché questo è un farmaco particolarmente innovativo e nelle nuove fasi di sperimentazione si stanno verificando degli effetti che erano in attesi, addirittura con un utilizzo in prima linea (quindi senza alcun tipo di chemioterapia effettuata sui pazienti) sembra dare dei risultati davvero incredibili. Anche da parte del ministero della Salute ci vorrebbe un intervento, forse in questo caso finanziario, per accelerare un pochino i tempi".
"Per quanto riguarda il mio caso singolo", continua il racconto, "l'effetto è stato particolarmente sorprendente. Io ero arrivato a un quarto stadio, avevo davvero poche settimane di vita davanti: il farmaco, oltre ad avermi salvato la vita, sta progressivamente riportandomi verso una condizione di vita assolutamente normale". "Ci sono ovviamente come in tutto il mondo dei farmaci degli effetti collaterali ed è un tipo di situazione che i medici e gli oncologi tengono particolarmente sotto controllo perché possono esserci casi di intolleranza, o comunque situazioni che portano poi ad avere qualche difficoltà a sopportare. Nel mio caso, grazie a questo farmaco è in corso addirittura una regressione del tumore, quindi una restrizione dello spazio che prima occupava: di conseguenza ho una serie di benefici molto importanti, oltre ad avere anche degli effetti che potrei chiamare curativi. Infiammazioni di linfonodi, circolazione delle cellule tumorali all'interno del corpo e quindi la remissione di possibilità di ulteriori metastasi sono effetti importanti soprattutto perché, ricordiamolo, questo farmaco per la prima volta apre la porta a una cura verso il mondo dei tumori al pancreas: il 90% è composto da questo tipo di proteina che era finora inattaccabile".
E quindi, spiega, si vede che il progresso è stato notevole "proprio perché c'è una platea di pazienti che fino a ora non aveva alcuna speranza. Una volta esaurita la possibilità di fare qualcosa con la chemio, si rimaneva un po' abbandonati a sé stessi e si poteva ricorrere solo, come è successo a me, alle cure palliative: avere una speranza in più significa moltissimo per quella che almeno in Italia può essere una platea che va tra i 10 e i 15mila malati". I campanelli d'allarme, aggiunge, sono diversi. "Molti sintomi possono essere confusi. Uno dei più diffusi è sentire dolore all'altezza dei reni, scambiato per mal di schiena, oppure dolori intestinali. Bisogna cercare di alzare il livello di attenzione, non sottovalutarli".