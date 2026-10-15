Margot Robbie sorprende un fan non udente sul red carpet

Un incontro breve, ma capace di fare il giro del mondo. Margot Robbie è protagonista di un video diventato virale sui social, girato a Londra durante la première del film Amsterdam, dove l'attrice ha dimostrato una particolare attenzione nei confronti di un suo fan non udente. Mentre la star si fermava sul red carpet per salutare il pubblico e firmare autografi, un ragazzo le ha consegnato un foglio con l'alfabeto della lingua dei segni, nella speranza di riuscire a comunicare con lei. La reazione dell'attrice è stata immediata: dopo aver chiesto se fosse destinato proprio a lei, ha risposto di conoscere già quella forma di comunicazione. A quel punto, i due hanno iniziato a dialogare attraverso i segni. Robbie gli ha rivolto un saluto equivalente a "Piacere di conoscerti", prima di posare insieme a lui per una fotografia.